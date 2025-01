L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano quella di oggi è una giornata importante in chiave mercato per il Napoli. Infatti oggi a Milano arrivano gli intermediari del Manchester United. Il Napoli quindi proverà un nuovo assalto ad Alejandro Garnacho, ma se l’affare non dovesse andare in porto, allora l’idea potrebbe essere quella di arrivare a Patrick Dorgu del Lecce. L’esterno danese piaceva al club azzurro per l’estate e piace anche al Manchester United, ma qualora dovessero esserci difficoltà per l’argentino, allora il Napoli punterebbe immediatamente su di lui come, rinforzo per gennaio, anticipando il suo arrivo in azzurro. Quindi oggi si prospetta una giornata calda in chiave mercato per il Napoli.