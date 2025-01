L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano c’è ancora distanza tra Napoli e Manchester United per Alejandro Garnacho. La richiesta dello United infatti è di 80 milioni di euro mentre il Napoli ne offre 40. Oggi il club azzurro potrebbe spingersi fino a 50 milioni bonus compresi, dimostrando al club inglese di essere disposti ad un sacrificio per l’argentino. Con il giocatore c’è già un accordo per un ingaggio 4 milioni fino al 2030. Insomma, le carte sono sul tavolo,. oggi si vedrà