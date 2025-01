Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca di Marzio ha fatto il punto sul proprio sito riguardo al mercato del Napoli. Secondo l’esperto è praticamente definita l’operazione che porterà Rafa Marin in Spagna. L’ex difensore del Real Madrid, infatti, vestirà la maglia del Villarreal. Su Rafa Marin c’era anche il Como, ma il calciatore ha scelto di ritornare in Spagna. Il via libera della partenza arriverà appena Danilo rescinderà con la Juventus e passerà in azzurro.