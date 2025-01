L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano ci siamo per il passaggio di Danilo al Napoli. Non ci sono più dubbi sulla scelta da parte del centrale, tentato da un ritorno il Brasile, ma alla fine convinto di restare in Italia per sposare la maglia azzurra. Danilo aspetta la risoluzione con la Juventus che potrebbe avvenire dopo la gara del Maradona di sabato, e poi dalla prossima settimana potrà mettersi agli ordini di Antonio Conte per iniziare la sua avventura in azzurro. Per il difensore brasiliano è pronto un contratto di 18 mesi.