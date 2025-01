L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano quella di oggi potrebbe essere una giornata importante per la trattativa di Alejandro Garnacho al Napoli. Oggi, infatti, sono attesi gli intermediari del Manchester United in Italia per parlare con il Lecce di Dorgu, ma anche con il Napoli del talento argentino. Il Napoli ha già offerto 50 milioni di euro, che non hanno ancora convinto gli inglesi, ma lo United ha necessità di vendere. Garnacho è una chiave per i bilanci così come lo era stato McTominay. Ecco perché l’affare può decollare, e se il Napoli non dovesse trovare l’accordo per gennaio, allora tutto slitterebbe a giugno, dato che il calciatore è una richiesta di Conte. Su di lui c’è anche il Chelsea, ma il Napoli è ottimista, con il Ds Manna pronto a chiudere.