L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Secondo il quotidiano Alessandro Buongiorno farà di tutto per tornare a disposizione del Napoli contro la Juventus. I prossimi giorni chiariranno la sua posizione, lui è out da metà dicembre dopo aver rimediato la frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. C’è prudenza per il suo rientro, si procede con cautela, lo staff medico monitorerà le sue condizioni in vista della partita contro i bianconeri. Buongiorno spera di esserci, per lui sarà come un derby dopo una vita al Torino. Ovviamente i prossimi giorni saranno decisivi per capire le condizioni dell’ex capitano del Torino. Il Napoli non affretterà il suo rientro in campo e quindi dovrebbe esserci ancora Juan Jesus titolare in coppia con Rrahmani.