Ultim’ora Garnacho – Agenti dell’argentino a Londra per vedere Chelsea – Wolverhampton!

La trattativa per Garnacho potrebbe vedere il forte inserimento del Chelsea sull’attaccante argentino.

La conferma è arrivata tramite una storia Instagram del suo agente Cambeiro, presente ora a Stamford Bridge per Chelsea-Wolves. Blues che hanno chiesto informazioni ai Red Devils per Garnacho e si sono intromessi nella corsa all’attaccante insieme al Napoli, in quella che potrebbe essere una corsa a due per acquistare l’atleta cresciuto proprio nel settore giovanile dei diavoli rossi. Giorni decisivi per il futuro di Garnacho.