Alcuni esponenti del Manchester United domani incontreranno gli agenti di Dorgu a Milano.

Ne ha parlato l’edizione di Sky Sport dell’ultim’ora, secondo cui l’arrivo in Italia per parlare del calciatore del Lecce potrebbe essere una ghiotta occasione per i Red Devils, che a tal proposito potrebbero incontrare anche il Napoli sul fronte Garnacho, la cui trattativa potrebbe dipendere proprio dall’ingresso in rosa di Dorgu.