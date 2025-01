Il Napoli continua a sondare la pista che porta a Garnacho.

Ne ha parlato da poco Sky Sport, secondo cui l’argentino sarebbe fortemente voluto da Conte che avrebbe richiesto al club di acquistare un calciatore pronto per giocare da subito senza fare troppe scommesse, in sostanza. I partenopei continuano il pressing sull’argentino nonostante le richieste dei Red Devils, tuttavia il club non spenderà cifre abnormi per arrivare al calciatore e valuterà il da farsi con il budget a disposizione.