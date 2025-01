Pazienza a KKN – ” Le serate come quella di Capodichino ti segnano e forniscono ulteriori stimoli “

Michele Pazienza, ex giocatore del Napoli e allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

L’ex centrocampista partenopeo si è espresso così riguardo la presenza dei 5mila tifosi a Capodichino: “ Ho avuto la fortuna di vivere scene come quella di Capodichino quando giocavo con la maglia azzurra. Sono cose che ti rimangono dentro e ti danno ulteriori stimoli. “

Risponde poi ad una domanda riguardo Anguissa, sottolineando l’importanza del centrocampista camerunese ” Anguissa non so se sta giocando meglio rispetto all’anno dello Scudetto, ma è evidente che stiamo parlando di un giocatore fondamentale per gli schemi del mister Conte. Non da riferimenti e ha il compito di svariare su tutto il fronte di centrocampo, oltre al fatto che si inserisce anche negli spazi ed è sempre più propositivo. Sta diventando devastante in zona offensiva con gol e assist, oltre ad essere un giocatore fondamentale quando si deve alzare il pressing appena si perde palla. “

infine dice la sua riguardo la vittoria contro l’Atalanta: ” Bisogna stare con i piedi per terra ma la vittoria di Bergamo dimostra come in una settimana in cui l’attenzione era spostata su Kvara e sul mercato, Conte ha dimostrato come i ragazzi siano concentrati solo sul campo e questo è un segnale enorme, ulteriore ed importantissimo lanciato all’Inter e all’intero campionato “.