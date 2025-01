Gianluca Di Marzio ha fornito importanti novità di mercato sul fronte Napoli.

Il noto esperto di mercato si è espresso tramite il suo profilo X per parlare degli azzurri e della difesa, reparto che Conte e società intendono rinforzare ancora tra gennaio e giugno: a tal proposito l’arrivo in azzurro di Danilo è previsto per il weeekend, dopo Napoli-Juventus in pratica, mentre il difensore della Fiorentina Comuzzo piace non poco alla società partenopea, che potrebbe affondare il colpo in estate.