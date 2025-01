Di Marzio – Napoli scatenato: bloccato Dorgu e incontro a breve con lo United per affondare su Garnacho!

Arrivano importanti novità di mercato da Gianluca Di Marzio in ottica calciomercato del Napoli.

Secondo quanto riportato pochi minuti fa dal canale X del noto esperto di mercato, infatti, gli azzurri avrebbero bloccato Dorgu del Lecce per il quale sono molto vicini a chiudere la trattativa con il club salentino: l’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato da un rilancio del Manchester United sui 40 milioni di euro, una cifra a cui difficilmente si opporrebbe il Lecce, ma c’è ottimismo per chiudere l’affare ed acquistare Dorgu a titolo definitivo, lasciandolo in Salento fino a giugno.

Discorso importante anche quello relativo a Garnacho, per il quale è previsto a breve un nuovo incontro con la proprietà dello United per affondare il colpo sull’attaccante argentino e provare a convincere i Red Devils a lasciarlo partire direzione Napoli in questi ultime due settimane di mercato.