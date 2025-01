Cesare Prandelli a KKN – ” Il Napoli ha un vantaggio rispetto all’Inter riguardo il campionato, ecco quale: “

Cesare Prandelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

L’allenatore si è espresso così riguardo Antonio Conte: ” Dal punto di vista tattico Conte è sempre sul pezzo, un allenatore preparato che è aggiornato e concentrato. Sono sempre stato consapevole che la gestione del gruppo è importante, il Napoli non gioca in modo prevedibile ed è un grande pregio. Antonio è un allenatore che entra nell’anima della squadra, i giocatori hanno senso di appartenenza e di rispetto per la squadra, la città e i tifosi. “

Ha poi dichiarato di avere due convinzioni riguardo il Napoli, ecco quali: ” Il Napoli un piccolo vantaggio ce l’ha non facendo le coppe, ora è in testa e deve sempre dimostrare di meritare di mantenere il primo posto, anche se non è semplice con l‘Inter alle spalle. Non avere le coppe e la settimana tipo aiuterà il mister e la squadra, per questo credo che il Napoli sia la favorita numero uno nella corsa scudetto. “