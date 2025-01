Alessio Tacchinardi a KKN – ” Conte è un fenomeno, ha cambiato la mentalità del Napoli. Su Anguissa e McTominay posso dirvi che…. “

Alessio Tacchinardi, ex giocatore ed allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, e ha parlato di Conte, del campionato, della Juventus e di Anguissa e McTominay. Ecco le sue dichiarazioni:

L’ex giocatore si è espresso così riguardo il suo vecchio compagno di squadra alla Juventus: ” Antonio è un fenomeno, ha cambiato la mentalità del Napoli in pochissimo tempo. Quest’anno per come sta andando il campionato ha un’occasione troppo ghiotta per vincere già al suo primo anno alla guida del Napoli. “

Poi dice la sua riguardo la Juventus, prossima avversaria del Napoli: ” La Juventus si sta riprendendo, si vedono dei miglioramenti però giocano in settimana la Champions e poi ci sono tanti infortunati che hanno decimato la rosa. “

Continua poi esprimendo il suo parere riguardo la rosa, ed elogia ancora Antonio Conte: “ Si vedono delle immagini che sono chiari segnali di una squadra affamata che vuole vincere. I giocatori ti pesano il primo giorno di allenamento, ma si vede chiaramente che la squadra segue il mister, e di conseguenza sono tutti migliorati. “

Conclude poi facendo un paragone tra Anguissa e McTominay con il mister leccese: “ Anguissa e McTominay sono due giocatori molto forti che mi ricordano il Conte che giocava con me. “