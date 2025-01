E’ notizia di poco fa l’ufficialità della cessione in prestito di Alessio Zerbin dal Napoli al Venezia. L’esterno azzurro si trasferisce al club veneto con la formula del prestito. Di seguito ecco il comunicato della SSC Napoli:

“La SSC Napoli ufficializza la cessione di Alessio Zerbin al Venezia FC con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Zerbin ha collezionato 27 presenze con il Napoli, facendo il proprio debutto in Serie A il 15 agosto 2022, in occasione del match di Verona vinto per 2-5. Ha realizzato due reti in maglia azzurra in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina. Proprio in quella gara del 18 gennaio 2024, Zerbin è diventato il primo giocatore in grado di segnare una doppietta in Supercoppa Italiana da subentrato”. In bocca al lupo, Alessio!