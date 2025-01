Lukaku a Sky: “Il 3-0 dell’andata ci è entrato in testa. Napoli-Juventus? Servirà per vedere dove siamo”

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso del post partita di Atalanta-Napoli ai microfoni di Sky. Di seguito, le sue parole.

“Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra forte. Il 3-0 dell’andata è entrato in testa. Dobbiamo però crescere perché il campionato è lungo. Gol più importante da quanto sono qui? Non dobbiamo dire così, a essere importante è la vittoria. Abbiamo dimostrato di essere forti, ma c’è un’altra partita importante. Napoli-Juventus? È un altro test per vedere dove siamo. Dopo una vittoria così è facile rilassarsi, dobbiamo recuperare nei prossimi giorni”.