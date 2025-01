L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli avrebbe messo nel mirino Yeremay Hernandez, talentuoso attaccante del Deportivo La Coruna. Yeremay Hernandez, 22 anni, 18 presenze, otto reti e tre assist in Liga2 con la maglia del Deportivo, risponde a tutti i requisiti chiesti da Conte e graditi al club di De Laurentiis. Come per Garnacho, Manna si è mosso direttamente con l’entourage dell’attaccante per sondare la disponibilità a trasferirsi in azzurro, trovando subito terreno fertile. Il Deportivo però chiede il pagamento della clausola rescissoria da 20 milioni sottoscritta sul contratto che Yeremay ha fino al 2030. Il Napoli sta provando a trattare al di sotto di quella cifra. A meno che, naturalmente, non arrivi qualche incomodo che provi a mettersi di traverso, come nel caso del Como o del Chelsea. I blues, però, sono obbligati a fare cassa prima di muoversi sul mercato