Conte a Sky: “Andiamo avanti nonostante infortuni e situazioni di mercato. Post-Kvara? Non ho parlato con la società. Su Lukaku…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la vittoria rimediata in casa dell’Atalanta. Di seguito, le sue parole.

“Dare fastidio è già fare qualcosa di più, dici tutto e dici niente. Si aspettava questo percorso di crescita? Questa squadra è cresciuta, non dimentichiamo che 2 mesi fa l’Atalanta ci ha dato 3 gol. Oggi è stata una partita diversa. Lo dissi già in conferenza, vedremo al ritorno ma non mi aspettavo di giocare già contro di loro, l’avessimo giocata più in là sarebbe stato meglio, ma siamo cresciuti tanto, specie nelle difficoltà. Stiamo andando avanti con delle situazioni in cui stiamo affrontando sia a livello di infortuni che di mercato. Potrebbero uccidere un toro, ma andiamo avanti e non ci lamentiamo. Questo è frutto di lavoro. Quando arrivo a casa sono felice perché so che trovo dei ragazzi che vogliono lavorare e crescere”.

“Che ti aspetti come post Kvaratskhelia? Lascio al club la decisione. Non entro in merito nel mercato, ma se mi chiedessero dirò il mio pensiero. La prospettiva a che serve? Prendiamo qualcuno della primavera? Le cose vanno fatte bene, perché ogni cosa che viene fatta viene data un’enfasi. Se le cose vanno fatte come Dio comanda, altrimenti rimarremo con questi ragazzi. Io l’ho detto anche ieri, perché alla fine ci sono le cose soggettive, ognuno può esprimere un parere, dire se siamo più forti o meno. L’oggettività è dire che due anni fa sono andati via alcuni dei migliori giocatori di quell’anno. Rispetto all’anno scorso sono partiti 3 calciatori, ora ci tocca lavorare senza lamentarci. Se il club ha piacere di fare qualcosa va bene, altrimenti andrò in guerra con questo gruppo”.

“Lukaku? È un calciatore che dà sempre tutto, è importante come Simeone o Raspadori. Sono tutti importanti, oggi non posso trascurare nessuno della rosa. Non siamo tanti, ma siamo giusti e affamati”.