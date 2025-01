L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli per la partita di questa sera contro l’Atalanta. Secondo il quotidiano per la partita di questa sera Conte recupera Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano, indisponibile contro il Verona per un trauma contusivo al polpaccio sinistro ha pienamente smaltito l’infortunio ed a Bergamo tornerà titolare. Per il resto, la formazione è definita da giorni. In attacco partirà dall’inizio il trio con Politano a destra, Neres a sinistra e Lukaku da centravanti. E poi Meret in porta; linea difensiva con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus ed appunto Olivera al posto di Spinazzola; Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana.