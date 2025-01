L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano l’era Kvaratskhelia è finita. Ieri il georgiano ha svolto le visite mediche per poi firmare col Psg. E da giorni il Napoli è proiettato a garantire ad Antonio Conte un sostituto, con Alejandro Garnacho obiettivo principale. Non si ferma la trattativa con il Manchester United per riuscire a mettere a segno il colpo che il tecnico ha indicato per colmare la fuga di talento. Per l’argentino che a Manchester guadagna 1,5 milioni a stagione fino al 2028, è pronto un quinquennale con ingaggio sui 4 milioni più bonus, ma con lo United c’è ancora distanza. Il Napoli è pronto a investire 50 milioni di euro bonus compresi, ma il club inglese chiede anche di più. Il Napoli attende ancora, ma non lo farà troppo prima di andare su alternative