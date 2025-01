L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla partita di oggi tra Atalanta e Napoli. Secondo il quotidiano ci sono partite che vanno oltre le parole, soprattutto in momenti molto delicati. L’addio di Kvaratskhelia non ha scalfito più di tanto i tifosi azzurri, che ieri in oltre tremila, bloccati dall’ennesimo divieto di trasferta a Capodichino hanno salutato ieri all’aeroporto la squadra in partenza per Bergamo con cori, bandiere, striscioni, fumogeni. Il viaggio verso Atalanta-Napoli è cominciato così. Il Napoli si presenta da primo in solitaria a +4 sulla Dea, e ciò significa che il risultato di oggi potrà essere determinante. Gli azzurri possono scappare a +7, l’Atalanta invece può riportarsi a -1. Una vittoria di una delle due avrà comunque risvolti in ottica scudetto.