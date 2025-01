Ora è ufficiale, Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del PSG.

Dopo il comunicato ufficiale del club parigino, il Napoli ha pubblicato un video in cui ha ringraziato Kvara per questi 2 anni e 6 mesi ricordando tutti i momenti salienti in maglia azzurra dell’attaccante georgiano.

Clicca il seguente link per vedere il video sul canale ufficiale della SSC NAPOLI su Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VJsgwTiq44M