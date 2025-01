Sky Sport – Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli, per i due tecnici scelte quasi obbligate

Domani sera alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo si affrontano prima e terza della classe, con il Napoli di Antonio Conte che vuole vendicare la sconfitta per 0-3 del Maradona. Dall’altra parte c’è Gasperini che ha le scelte obbligate in difesa a causa delle assenze di Kossonou e Kolasinac e degli acciacchi di Hien e Scalvini, che dovrebbero stringere i denti per essere in campo. Così come all’andata il tecnico dei bergamaschi decide di non utilizzare la prima punta ma di attaccare facendo utilizza di due seconde punte affiancate da Mario Pasalic, che giocherà alla spalle di Lookman e De Keteleare. Come riportato da Sky Sport gli azzurri dovrebbero utilizzare gli stessi 11 che hanno affrontato l’Hellas Verona, con l’unica differenza sull’out di sinistra con il rientro di Olivera al posto di Spinazzola. Queste le probabili formazioni di Sky:

Atalanta – Carnesecchi; Hien; Djimsiti; Scalvini; De Roon; Ederson; Ruggeri; Bellanova; Pasalic; De Keteleare; Lookman

Napoli – Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Olivera; Anguissa; Lobotka; McTominay; Politano; Lukaku; Neres