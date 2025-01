Mirror – Garnacho ha detto si al Napoli, al momento il Man United ha rifiutato la prima offerta azzurra

Alejandro Garnacho è il primo obiettivo del Napoli per il mercato del Napoli per sostituire il partente Kvicha Kvaratskhelia. Come riportato dal giornale inglese Mirror l’ala argentina ha aperto al trasferimento nella compagine allenata da mister Antonio Conte, che ha già provveduto a recapitare la prima offerta al Manchester United. Al momento la cifra offerta è di 40 milioni di sterline, ovvero 47.5 milioni di euro, ma i Red Devils non sono soddisfatti di questa offerta. Per il classe 2004 la cifra richiesta è di 60 milioni di sterline, e sarà il Napoli a decidere se rilanciare o meno.