Kvaratskhelia: “Napoli è stata casa mia, qui ho imparato tanto, voglio dire grazie ai tifosi per il grande affetto”

Kvicha Kvaratskhelia sul proprio profilo Instagram ha salutato i tifosi napoletani e ringraziato la città e la società. Questa la lettera integrale: “Cari napoletani, è difficile e doloroso, ma è arrivato il momento di dirci addio. Qui ho trascorso un periodo straordinario, insieme abbiamo accumulato tanti ricordi e vissuto emozioni incredibili. Napoli è stata casa mia, dove grazie a ognuno di voi mi sono sentito veramente bene. Ripercorro nella mente il cammino che abbiamo fatto insieme ed è molto emozionante. Ricordo il mio primo gol e delle sensazioni che non dimenticherò mai, i miei primi passi su questo stadio, le vostre emozioni folli, i cori e l’energia che erano sempre speciali, sia in casa che in trasferta. Napoli è una città che vive di calcio e sono felice di essere stato parte di questa grande storia. Qui ho imparato tanto, sia in campo che fuori, sono cresciuto come persona e come atleta. È stato un grande onore per me indossare questa maglia. Voglio ringraziare ogni persona che lavora nel club, gli allenatori, ogni membro dello staff, i miei compagni di squadra e i tifosi. Vi saluto, ma rimarrete sempre nel mio cuore e spero che un giorno ci incontreremo di nuovo. So che siete molto dispiaciuti ma un giorno vi racconterò tutto. Voglio augurarvi successo, che possiate regalare a questa città e a questa gente lo scudetto e il titolo di campioni”.

“Oggi probabilmente ho messo piede in questo stadio per l’ultima volta come calciatore del Napoli. Prima di partire, desideravo profondamente fare questo passo. Questo luogo, ogni singolo ricordo, ogni grido dei tifosi sono ormai diventati memorie che porterò sempre con me e che ricorderò spesso“.

“Sono arrivato qui come un ragazzino che pochi conoscevano e ora lascio questo posto come un uomo portando con me l’amore di tante persone, molte vittorie e, soprattutto, quel tanto desiderato scudetto, il titolo di campioni che questa città ha sognato per tanti anni. Oggi sono venuto qui con le due persone più importanti della mia vita. Nitsa, che è sempre stata al mio fianco e ha condiviso con me ogni momento importante e il nostro Damiane che oggi è allo stadio per la prima volta. Quando crescerà e guarderà questo video, voglio che ne sia orgoglioso”.

“Volevo venire qui prima di partire (murales di Maradona, ndr), perché questo è un luogo speciale. Qui si sente più intensamente che altrove cosa significhi Diego per questa città. Qui lo amano più di chiunque altro e di qualsiasi cosa. Diego vive nel cuore di ogni napoletano e sarà sempre così. Questo luogo ha un’energia e una forza uniche. Napoli e Diego vivono l’uno per l’altra. Diego è il Dio del calcio e questo lo si percepisce più fortemente proprio in questa città. Essere qui ora è particolarmente emozionante, devo salutare i tifosi, la squadra, la città e anche Diego. Addio Diego, addio Napoli!”

“Sono arrivato a Napoli da solo, ma ora siamo in tre. È una città molto caratteristica e affascinante, sembra che ogni luogo abbia la sua storia da raccontare e riesce a fartelo sentire. La gente è molto calorosa e secondo me somiglia molto a noi georgiani, ci sentiamo abbastanza vicini. Probabilmente è anche grazie a questo che mi sono abituato e affezionato così facilmente a questo posto. Grazie Napoli!”