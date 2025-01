VIDEO – Kvara dice addio: “Grazie Napoli, un giorno vi racconterò tutto!”

Kvicha Kvaratskhelia lascia definitivamente Napoli e lo fa salutando i tifosi e la città sul proprio profilo Instagram. Il calciatore georgiano promesso sposo del Paris Saint Germain ha voluto ringraziare i tifosi azzurri per la grande vicinanza che gli hanno dato nel corso di questi anni e mezzo, soprattutto per il grande calore che hanno dato alla squadra sia in casa che in trasferta. È stato per lui un grande onore gestire la maglia azzurra, e ringrazia tutti coloro che sono stati nel club, i suoi ex allenatori e ogni membro che ha avuto a che fare con lui, soprattutto gli ex compagni. Nel saluto dice che spera un giorno di potersi incontrare di nuovo, e che sa i tifosi siano dispiaciuti, ma un giorno racconterà tutto. Spera che i suoi ex tifosi possano nuovamente vivere la gioia dello Scudetto e di diventare campioni d’Italia per la quarta volta. Ogni volta che i tifosi gridavano il suo nome rimarrà impresso nella mente del calciatore. Saluta la città dove era arrivato da ragazzino che nessuno conosceva da uomo, con la vittoria dello Scudetto e soprattutto una grande maturità. Voleva visitare il museo di Maradona nei quartieri spagnoli, perché questa è la sua città, dove viene amato da tutti, perché Napoli e vivono una per l’altra. Dice addio a Diego e a Napoli, perché oltre ai compagni e ai tifosi doveva essere salutato il Dio della città, Diego Armando Maradona. Questo il link del video d’addio alla società azzurra e alla città: