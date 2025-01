Il Napoli è in contatto continuo con il Manchester United per sbloccare l’affare Garnacho.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui ADL non sarebbe disposto a sborsare 70 milioni per l’attaccante ma fermarsi ai 50: la trattativa potrebbe sbloccarsi e quindi lo United abbassare le proprie richieste anche in virtù della necessità inglese di fare cassa e di vendere. Prossime settimane decisive ma le sensazioni sono positive per la riuscita della trattativa.