Garnacho è in cima alla lista dei desideri del Napoli.

Con la partenza definitiva di Kvara il calciatore è sempre di più nel mirino del Napoli. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport stamane, le parti sono in trattativa per cercare l’intesa giusta. Napoli e United sono alla ricerca del giusto compromesso per sbloccare l’affare, con il calciatore già entusiasta dell’idea partenopea.