Sky Sports UK – Nessuna offerta per Garnacho, il Manchester United lo venderà solo a questo prezzo

Dopo l’addio ormai certo di Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli è alla ricerca del suo sostituto. Da giorni circola il nome di Alejandro Garnacho, ala del Manchester United e della Nazionale argentina.

Stando a quanto riportato da Sky Sports UK, il Manchester non accetterebbe offerte inferiori ai 70 milioni di sterline per il ventenne argentino e che, per ora, il club di Aurelio De Laurentiis non ha ancora fatto nessuna offerta formale ai Reds: “Il Manchester United non ha ricevuto alcun approccio formale per l’ala Alejandro Garnacho“.

“Sky Sport Italia riferisce che il Napoli è interessato ad ingaggiare l’argentino per sostituire Kvicha Kvaratskhelia, che dovrebbe lasciare il club partenopeo in questa finestra di mercato. L’allenatore dello United Ruben Amorim ha parlato molto di Garnacho e lo ha premiato per l’ottima prestazione di domenica contro l’Arsenal, durante il terzo turno di FA Cup. Lo United non vuole vendere, prenderà in considerazione solo un’enorme offerta“ scrive l’emittente britannica.