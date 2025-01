SKY: “Skriniar-Napoli, operazione slegata da quella per Kvara. Ecco cosa manca per l’affondo”

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale e, stando a diverse voci di mercato, lo spagnolo Rafa Marín è vicino alla cessione in prestito al Villareal.

In attesa di sviluppi per quanto riguarda la vicenda Danilo-Juventus, il Napoli ha un’alternativa nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’operazione: si tratta di Milan Skriniar, difensore del Paris Saint Germain ed ex Inter.

Secondo Sky Sport, il Napoli dovrebbe attendere per affondare il colpo: “Per Skriniar, nel caso in cui il club azzurro volesse affondare, si metterà in piedi un’operazione slegata da quella che i due club stanno portando avanti per Kvaratskhelia: il PSG sta aspettando che Marquinhos torni dall’infortunio e una volta tornato a disposizione di Luis Enrique il club potrà aprire alla partenza di Skriniar se si trovasse l’intesa con il Napoli“.