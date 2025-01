L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli sta lavorando su più fronti per rinforzare la squadra a disposizione di mister Conte per affrontare la seconda parte della stagione. Giovanni Manna vuole rendere più forte la compagine azzurro. A centrocampo sta per essere completato il tesseramento di Philip Billing, che oggi si allenerà per la prima volta a Castel Volturno e ci sarà contro l’Atalanta. In difesa servirà invece aspettare per Danilo, in trattativa con la Juve per rescindere il suo contratto. Giuntoli lo libererà il 26 gennaio, dopo la sfida con il Napoli. Per sostituire Kvaratskhelia piace sempre Alejandro Garnacho, valutato dal Manchester United 65 milioni. Ma si tratta di una cifra trattabile, visto che il giocatore argentino non sta trovando posto con frequenza e scalpita quindi per andare via. Per questo i contatti con la società inglese sono già cominciati.