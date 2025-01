È arrivato l’atteso “Here we go” dell’esperto di calciomercato Fabrizio Romano: Khvicha Kvaratskhelia è ad un passo dal Paris Saint Germain.

Ecco le sue parole: “KVICHA KVARATSKHELIA AL PSG: HERE WE GO! L’affare è stato siglato oggi come previsto tra i due club. Il costo del trasferimento sarà superiore ai 70 milioni di euro. Contratto quinquennale per Kvara“.