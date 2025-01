L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano con la cessione di Kvaratskhelia il ds Manna ha il compito di sostituire una delle stelle della squadra. Il club azzurro ha già individuato delle alternative, tra cui il talento del Manchester United Alejandro Garnacho e l’attaccante del Borussia Dortmund Karim Adeyemi. Entrambi sono giocatori di grande prospettiva, ma per portare a termine gli acquisti serviranno investimenti significativi. Il Manchester United chiede 80 milioni per Garnacho. L’altro profilo in prima fila dunque è Adeyemi che da anni fa impazzire i tifosi del Borussia. E’ una scheggia immarcabile che può giocare su entrambe le fasce. Il Dortmund è club che vende se arriva l’offerta giusta, ma anche qui servirebbe un investimento da almeno 40 milioni di euro.