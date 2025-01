Di Marzio: “Il Napoli aspetta la scelta di Danilo, ci sono richieste dal Brasile”

Sono ore e giorni importanti per il Napoli, attivo sul mercato sia sul fronte acquisti e sia sulle cessioni. Arrivano novità per quanto riguarda la situazione Danilo, raccontata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Ecco le sue parole:

“Danilo rescinderà il contratto con la Juventus, il suo futuro però non è sicuro. Se dovesse rimanere in Europa, firma con il Napoli, oppure per situazioni familiari volerà in Brasile al Flamengo o al Santos. Gli azzurri, restano sulla strada di Milan Skriniar che non sarà complice della trattativa di Kvaratskhelia; se dovesse arrivare, arriverebbe in prestito in una trattativa separata”.