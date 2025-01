L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla cessione ormai prossima di Khvicha Kvaratskhelia al Psg. Secondo il quotidiano il Ds Giovanni Manna è volato ieri a Nizza per poi raggiungere a Montecarlo il collega del Paris Saint-Germain Campos. E’ solo questione di ore e Kvaratskhelia sarà un nuovo giocatore del PSG. L’affare si concluderà sulla base di 70 milioni più bonus, solo cash e niente contropartite, anche se resiste l’idea del Napoli di poter provare ad acquistare Milan Skriniar. Per l’attaccante georgiano è pronto un contratto di cinque anni con ingaggio da circa 8,5 milioni più bonus, ritoccato verso l’alto negli anni. Il calciatore gestirà anche i diritti di immagine a cominciare dall’Adidas dai contratti in Georgia. Anche le commissioni saranno belle ingenti.