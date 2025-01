L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su chi potrà essere il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano il Napoli sta lavorando per assicurare a Conte un rinforzo di livello per far fronte all’addio di Kvaratskhelia che si trasferirà al PSG. Giovanni Manna sta seguendo diversi nomi. Parallelamente a Garnacho sono aperti i canali che portano al kosovaro del Lilla, Edon Zhegrova, al tedesco Timo Werner, del Tottenham; e a Dan Ndoye, esterno svizzero del Bologna. Il club emiliano ha alzato il muro ma il Napoli continua a lavorare forte anche dell’interesse dei rossoblù per Cyril Ngonge. Un altro nome sondato nelle ultime ore dunque è quello di Werner. Ci sono stati contatti esplorativi per il tedesco, attaccante in prestito al Tottenham dal Lipsia. Attualmente gli Spurs hanno alcuni infortunati in attacco e avranno bisogno di Werner contro l’Arsenal. Successivamente, però, potrebbero anche dare l’ok alla sua partenza.