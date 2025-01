L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato in entrata in casa Napoli. Secondo il quotidiano Alejandro Garnacho è l’obiettivo principale del Napoli per la sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia, diretto al PSG. Il Napoli ha pronti 50 milioni di euro per il calciatore tra base fissa e bonus. Il Manchester United però chiede 60 milioni di sterline, oltre 70 milioni di euro, ma vuole monetizzare e dunque la trattativa va avanti. Intanto il ds del Napoli Giovanni Manna ha già incontrato gli agenti del giocatore a Barcellona e continuerà a trattare per l’arrivo dell’argentino alla corte di mister Conte.