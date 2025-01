Di Marzio – Manna a Barcellona con gli agenti di Garnacho: chiesti 70 milioni per l’attaccante

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è attualmente al lavoro per trovare un accordo sul fronte Garnacho.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, gli azzurri sarebbero fortemente interessati ad acquistare le prestazioni del talento classe 2004, ma le richieste del Manchester United sono al pari di 70 milioni, una cifra che il Napoli ritiene elevata e che quindi vorrebbe abbassare trattando con gli inglesi: come alternativa sondata nelle ultime ore anche la pista che porta a Werner, attualmente in prestito al Tottenham dal Lipsia. Decisive le prossime ore per sbloccare l’affare.