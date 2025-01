Cds – Lo United fissa il prezzo per Garnacho: il Napoli sonda un “piano b”

Nonostante la prima posizione in campionato, il Napoli ha bisogno di intervenire sul mercato. La probabile cessione di Kvicha Kvaratskhelia, infatti, insieme ad altre partenze, ha lasciato il club azzurro con importanti buchi da coprire. Antonio Conte ovviamente pretende dalla società giocatori di livello e ha già individuato il suo profilo preferito. Proprio di questo ha parlato l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ecco quanto si legge tra le pagine del quotidiano: “Antonio Conte, ormai a un passo dal registrare il crollo di uno dei pilastri estivi del suo progetto, ha indicato la strada di mercato: le sue scelte, i suoi primi nomi per dare qualità e ritrovare gli equilibri sono Alejandro Garnacho Ferreyra, ventenne spagnolo naturalizzato argentino del Manchester United, e Dan Assane Ndoye, 24 anni, svizzero del Bologna”.

“L’uno non esclude l’altro. Ma sono diverse le rispettive situazioni. Ovvero: lo United apre alla cessione di Garna, anche se ieri Amorim lo ha lanciato titolare in FA Cup dopo averlo lasciato un po’ in naftalina; mentre il Bologna, per il momento, fa muro bello alto. Con ordine. E via con il grande obiettivo di Conte: Garnacho, dicevamo. Nato a Madrid, gioca nella Seleccion per il sangue argentino di mamma”.

“Piede destro, una delle discriminanti della ricerca considerando che in rosa ci sono già tre esterni mancini, e la capacità di giocare a destra, a sinistra e anche dietro la punta. Ha qualità, da vendere. Un concetto che lo United, intenzionato a investire per il nuovo allenatore ma condannato a soddisfare le regole del Fairplay finanziario, sta prendendo seriamente in considerazione. Valutazione di partenza: intorno ai 60-65 milioni di sterline (oltre 70 milioni di euro), ma a quanto pare il tetto può scendere un bel po’“.

“Per quel che riguarda Ndoye, la storia è differente: la valutazione si aggira intorno ai 25 milioni, ma il Napoli vorrebbe infilare nell’operazione anche Ngonge, esterno per esterno, a caccia di spazio senza trovarlo nell’ultimo periodo. Con e senza Kvara. Il Bologna, dicevamo, s’è chiuso a riccio. Fa muro, respinge al mittente la corte. Calma e sangue freddo”.