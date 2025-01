Napoli-Verona, le formazioni ufficiali. La scelta su Politano

Il Napoli si appresta ad affrontare il Verona di Zanetti al Maradona, gli azzurri di Conte sono chiamati a rispondere alla vittoria dell’Inter sul campo del Venezia. Gli azzurri devono vincere per allungare in classifica e tenere il primato, dovranno fare a meno di Kvaratskhelia (in partenza verso Parigi) e di Olivera.

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku, Neres. all. Conte

Verona (3-4-1-2): Montipo, Dawidowicz, Coppola, Magnani, Lazovic, Belahyane, Duda, Bradaric, Suslov, Sarr, Tengstedt. all. Zanetti