DAZN – Lukaku: “Siamo un gruppo unito, siamo molto concentrati sulle gare”

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn post Napoli-Verona 2-0. Queste le sue parole:

“Con tutta la squadra stiamo crescendo, lavoriamo tanto sulla tattica e siamo molto uniti anche al di fuori del campo. Nel mercato ci sono sempre molte voci, però noi siamo concentrati sulle gare e sull’allenarci.

Conte è sempre duro come un martello e da molte motivazioni sia in allenamento e sia durante una gara. Dà incitamento a tutti e se vuoi migliorare con un allenatore come lui, con le sue motivazioni sai che puoi migliorare molto velocemente”.