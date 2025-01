DAZN – Conte si sfoga: “Ho letto cose assurde! La mia delusione non è colpa del club”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn post Napoli-Verona 2-0. Ecco le parole del tecnico azzurro:

“Dalla nostra partenza in estate c’è stato un cambiamento e ho provato a trovare il vestito più conveniente al Napoli. A poco dalla fine del calciomercato non avevamo dei calciatori, li abbiamo acquistati l’ultima settimana; eravamo diretti sul 4-2-3-1, modulo più opportuno. L’acquisto di Scott ha cambiato delle situazioni e siamo tornati sul 4-3-3, in alcune gare abbiamo giocato con il 4-2-2-2 con lui che ha giocato vicino a Romelu, i numeri però vanno via col vento.

Stiamo migliorando molto e questi ragazzi quando si allenano, fanno sempre un passo in avanti. Per me è una grande gratificazione perchè vedo i frutti del lavoro, c’è molta fiducia e sicurezza. Mi rende molto contento il fatto che tutto il gruppo è coinvolto, quando ci sono delle assenze fondamentali come Lobo o Buongiorno. gli altri fanno vedere di poter contare su di loro. Juan Jesus insieme a Spinazzola, è soddisfacente avere delle risposte da calciatori che hanno avuto meno minuti e rispondere bene quando si è coinvolti.

Voglio chiarire su Kvaratskhelia, io credo di parlare la lingua italiana, ma forse non è stato seguito bene il discorso. Ho detto il termine delusione non perchè il calciatore o il club mi ha deluso, volevo intendere ad una delusione esclusivamente mia su questa cosa che non sono riuscito a sistemare. Ho letto cose assurde, un tecnico deve essere bravo e saper influire sull’invogliare i giocatori a prendere delle scelte buone e per la società. Per me è un rammarico quando non riesco, pensavo di esser riuscito a convincerlo, è un bravissimo ragazzo e per ora è ancora sotto contratto con noi, non ignoriamo questo. Di scontato non esiste niente, devo e voglio celebrare tutti i calciatori che hanno accettato il nostro progetto e che vuole continuare, con senso di appartenenza”.