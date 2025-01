Conte in conferenza: “Deve essere chiaro che Napoli non è una tappa di passaggio! Con pazienza ogni anno saremo un problema per tanti”

L’occasione di riscattare il brutto 0-3 dell’andata, ma soprattutto l’importanza di portare a casa i tre punti per continuare la corsa Scudetto su Inter e Atalanta. Il rischio, concreto, poteva essere che la notizia del possibile addio di Kvara potesse destabilizzare un ambiente entusiasta per risultati e progressi di questo Napoli, più forte partita dopo partita. Bravo Conte a mantenere alta l’asticella e soprattutto l’attenzione contro un Verona che ha già dimostrato che può far male alle Big.

Il tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa al termine del match:

Che segnale è vincere questa partita alla fine di una settimana pesante come questa, con due assenze chiave come Olivera e Buongiorno? “Diciamo che nelle ultime partite anche noi che eravamo stati bravi e fortunati a non avere infortuni, abbiamo dovuto far fronte a situazioni di emergenza. Ma l’infortunio fa parte della stagione, i problemi che hanno avuto i ragazzi per fortuna non sono gravi. E’ nei momenti di difficoltà che si capisce il tipo di lavoro che stiamo facendo, ora ne vediamo i frutti perché chi gioca porta a casa la pagnotta. Dopo l’infortunio di Buongiorno Juan Jesus è stato massacrato, ma sta dimostrando che in questa rosa ci può stare, sta facendo esattamente quello che gli chiedo. Il nostro gruppo è coeso e solido e lavora tanto, ed ha ancora molti margini di miglioramento”.

Oggi un segnale importante per le rivali, facendo capire che il Napoli non è una tappa di passaggio… “E’ partito quest’estate un progetto che mi auguro possa proseguire, personalmente non accetterei che Napoli venisse vista come un passaggio per i calciatori, deve essere chiaro a tutti e noi cercheremo di lavorare per portare questa squadra dove merita ogni anno. Non dobbiamo sperare nei miracoli, bisogna costruire mettendo pezzo su pezzo”.

Sta crescendo la consapevolezza di poter dare una gioia alla squadra? “Lavorando con questi ragazzi so che siamo sulla strada giusta, il percorso che volevo lo stiamo facendo e questa è la cosa più importante. E’ giusto che i tifosi sognino, quello che dobbiamo fare noi è alimentare il sogno lavorando e sapendo che questo percorso è solo all’inizio, se abbiamo pazienza e volontà di crescere da parte di tutti ogni anno saremo un problema per tutte le altre”.

Stasera 8 giocatori diversi hanno calciato in porta, può essere una soluzione? Ora si pensa al quarto posto o si guarda oltre? “In questo momento siamo in alto e qui cerchiamo di rimanere, ci siamo guadagnati questa classifica e vogliamo dare fastidio alle rivali fino alla fine. E’ inevitabile che perdere giocatori importanti per strada è brutto e non fa piacere, ma vedremo cosa accadrà… sento parlare di cessione ma ancora non c’è nulla, noi siamo pronti per qualsiasi evenienza. La squadra non si fa ammaliare e soprattutto non si fa condizionare da voci di mercato…”.