Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul suo profilo X dell’acquisto da parte del Napoli di Philip Billing. Secondo l’esperto Billing ha completato le visite mediche ed in giornata firmerà come nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista danese arriverà dal Bournemouth in prestito con stipendio coperto e con un diritto di riscatto fissato a 9/10 milioni. Di seguito il post:

