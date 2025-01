Nelle ultime ore non si fa altro che parlare dell’interesse del PSG per Kvaratskhelia, attaccante del Napoli.

A chiarire la situazione è un post di Gianluca Di Marzio sul suo profilo Instagram. Ecco quanto dichiarato dal giornalista: “Confermato l’appuntamento in agenda la prossima settimana tra Napoli e PSG per definire il futuro di Kvara. L’intesa verbale tra i due club è molto vicina. Il club francese offre 70/75 milioni senza il prestito di Skriniar. L’altra strada prevede l’inserimento del difensore slovacco nella trattativa (in prestito, con stipendio interamente pagato dal Napoli) per un totale di 80 milioni di euro. Il club azzurro preferisce la prima soluzione per andare poi a definire l’arrivo di Danilo quando avrà concluso il suo rapporto con la Juventus”.