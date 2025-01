L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su chi sarà il sostituto del partente Khvicha Kvaratskhelia. Secondo ii quotidiano il Napoli sta monitorando diverse piste per sostituire il georgiano. L’incasso di Kvara sarà un tesoro da investire ma anche da maneggiare con cura: il Napoli avrà una cassaforte e in estate aggiungerà anche quella di Osimhen. Uno dei giocatori che piace è Dan Assane Ndoye, del Bologna, ma l’affare non sembra essere semplice. Il Bologna non ha intenzione di cederlo. La storia, comunque, è appena cominciata. Poi in cima alla lista c’è sempre Edon Zhegrova, nazionale kosovaro del Lilla che sulla fascia destra corre e dribbla come un fulmine, ma anche il Lille si oppone alla sua cessione.