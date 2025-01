L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il nome principale per la difesa è sempre quello di Danilo della Juventus. Il capitano dei bianconeri, che ha già l’accordo con il Napoli aspetta che il club juventino perfezioni la sua rescissione contrattuale. Solo una volta fatto ciò potrà unirsi al gruppo azzurro agli ordini di Conte. Se ciò non dovesse avvenire il difensore brasiliano arriverà da svincolato al luglio.