L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano Mathias Olivera, è in forte dubbio per la gara contro il Verona. Il terzino uruguayano è reduce dal trauma contusivo al polpaccio sinistro rimediato nei minuti finali della partita contro la Fiorentina. Olivera è ancora in dubbio e sarà valutato oggi, in occasione della rifinitura in programma a Castelvolturno a ridosso della conferenza stampa di Conte. Considerando la situazione di Olivera, è in allerta Spinazzola, che potrà essere confermato titolare per la seconda partita in fila. Contro la Fiorentina ha giocato da esterno sinistro d’attacco; domani, invece, se ci sarà il forfait di Olivera agirà da terzino.