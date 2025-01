Napoli-Verona, le condizioni di Kvaratskhelia e Politano: i dettagli

A pochi giorni dal match tra Napoli e Verona, che inaugura il girone di ritorno delle due squadre, ci sono novità importanti. Infatti, le condizioni di alcuni calciatori del Napoli erano da monitorare dopo l’ultima gara. Nella schiacciante vittoria contro la Fiorentina, Kvaratskhelia e Politano non erano stati convocati per infortunio.

Secondo quanto trapela dalla Ssc Napoli, ci sono buone notizie per uno dei due calciatori. Matteo Politano infatti ha svolto l’allenamento in gruppo ed è quindi convocabile per la sfida. Continuano i problemi invece per Kvaratskhelia, che ha svolto soltanto terapia e rischia di non essere convocato contro il Verona.