Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio profilo X ha parlato del centrocampista del Bornemouth Philip Billing, sempre più vicino al Napoli. Il mediano si trasferirà dall’Inghilterra alla maglia azzurra in prestito con diritto di riscatto tra i 9 ed i 10 milioni e proprio in queste ore ha ricevuto l’ok definitivo per volare da Londra all’Italia, dove sta per raggiungere la città.